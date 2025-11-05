Batacazo en Chipre, Pafos se impone al Villarreal

Karla Villegas Gama

Nadie lo vio venir, pero pasó: Pafos derrotó 1-0 al Villarreal en la Champions League, lo que significó su primer triunfo en la fase de liga o grupos del torneo.

Los locales tuvieron pocas opciones de gol, pero se mantuvieron sólidos en la defensa y les negaron a los españoles todas las jugadas de peligro que generaron.

De hecho, el ‘Submarino Amarillo’ tuvo la primera al minuto 4 con un disparo de Pépé, pero se fue desviado. La presión creció y Pape Gueye dio otro aviso al 9’, completamente solo frente al arco, pero la falló.

Las palabras de Marcelino tras la derrota: pic.twitter.com/ob8079p4qy — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 5, 2025

El resto del primer tiempo fue similar, con llegadas constantes, pero mala definición.

En el complemento Pafos aprovechó la más clara, con un tiro de esquina al 47’. Ken Sema cobró muy cerrado para que Derrick Luckassen cabeceara picado y superara a Luiz Júnior.

Villarreal intentó responder con desbordes y centros venenosos, pero Neofytos Michael estuvo atento y rechazó cada una de las opciones.

For the first time EVER in the #UCL, Pafos lead 💥 pic.twitter.com/un1Te7QeDG — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 5, 2025

Marcelinio refrescó el mediocampo y la ofensiva, pero no hubo cambio alguno, la falta de contundencia se mantuvo.

Así, Pafos concretó una de las sorpresas de la jornada y sumó sus primeros tres puntos para meterse momentáneamente a la zona de playoffs; en cambio, Villarreal está fuera.