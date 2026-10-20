Barcelona reportará a la UEFA la pancarta de los ultras del PSG

Redacción FOX Deportes

Barcelona reportará ante el delegado de la UEFA la pancarta que los ultras de Paris Saint-Germain desplegaron en el Parque de los Príncipes antes del partido de Champions League entre ambos equipos.

Partido para aprender y seguir creciendo. pic.twitter.com/5Sym8mNLGe — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 20, 2026

El tifo incluía el mensaje ‘Massacre à la parisienne’ (‘Masacre a la parisina’) y una imagen violenta contra el conjunto azulgrana, según confirmaron a EFE fuentes del club.

La pancarta mostraba a un hombre enmascarado con una motosierra destrozando el escudo del Barcelona, en una imagen que recordaba al protagonista de la película ‘La Matanza de Texas’.

Sempre Barça ?❤️

¡Domingo más y mejor! ? pic.twitter.com/YYIey4hSCv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 20, 2026

El tifo fue desplegado en uno de los fondos del Parque de los Príncipes antes del inicio del encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

El ambiente hostil continuó durante el partido. Los seguidores más radicales del conjunto parisino entonaron cánticos contra el ‘Barça’ y encendieron bengalas después del primer gol de su equipo.