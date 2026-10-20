Redacción FOX Deportes
Barcelona reportará a la UEFA la pancarta de los ultras del PSG
La afición parisina desplegó un tifo con mensaje violento
Barcelona reportará ante el delegado de la UEFA la pancarta que los ultras de Paris Saint-Germain desplegaron en el Parque de los Príncipes antes del partido de Champions League entre ambos equipos.
El tifo incluía el mensaje ‘Massacre à la parisienne’ (‘Masacre a la parisina’) y una imagen violenta contra el conjunto azulgrana, según confirmaron a EFE fuentes del club.
La pancarta mostraba a un hombre enmascarado con una motosierra destrozando el escudo del Barcelona, en una imagen que recordaba al protagonista de la película ‘La Matanza de Texas’.
El tifo fue desplegado en uno de los fondos del Parque de los Príncipes antes del inicio del encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.
El ambiente hostil continuó durante el partido. Los seguidores más radicales del conjunto parisino entonaron cánticos contra el ‘Barça’ y encendieron bengalas después del primer gol de su equipo.
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