Barcelona cambió el chip para centrarse en la Champions League

Después de la victoria en La Liga frente al Betis, el primer equipo de Barcelona realizó este domingo una sesión de recuperación en la ciudad deportiva Joan Gamper para empezar a preparar el duelo de la Champions League del próximo martes contra Eintracht Frankfurt.

⚔️ Siguiente partido:



🏆 UEFA Champions League, J6

🆚 Eintracht Frankfurt

🏟️ Spotify Camp Nou

📅 Martes, 9 de diciembre

⌚️ 21:00

Los futbolistas que no fueron titulares en el estadio de La Cartuja salieron al césped del campo de entrenamiento para completar una sesión específica de trabajo.

Así, los porteros Marc-André ter Stegen y Wojciech Szczesny, el lateral Jofre Torrents, los centrocampistas Tommy Marqués, Marc Bernal, Frenkie de Jong y Marc Casado, los mediapuntas Pedro Fernández 'Dro' y Fermín López, y los delanteros Raphinha y Robert Lewandowski han participado en este entrenamiento de mayor carga.

El FC Barcelona iguala su 𝘁𝗲𝗿𝗰𝗲𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗿𝗮𝗰𝗵𝗮 𝗴𝗼𝗹𝗲𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 en la Liga ⚽ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 7, 2025

El resto de jugadores de la plantilla ha realizado ejercicios de recuperación en las instalaciones de la ciudad deportiva después del duelo contra el Betis.

El primer equipo azulgrana realizará este lunes (11:00 horas) el último entrenamiento antes de recibir la visita de Eintracht en el partido de la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. Después de la sesión, el técnico Hans Flick y el zaguero Gerard Martín comparecerán en rueda de prensa.