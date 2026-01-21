Atlético dejó escapar el ‘Top 8’ en la Champions League

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid no pudo pasar del empate con Galatarasay y complicó su acceso a los octavos de final de la Champions League, tuvo la ventaja en Estambul, pero un error de Marcos Llorente dejó a los ‘Colchoneros’ balanceándose entre la clasificación directa y los playoffs.

Empate en Estambul. pic.twitter.com/mcDGBCv0w3 — Atlético de Madrid (@Atleti) January 21, 2026

Atalanta, Liverpool, Newcastle, Chelsea y Barcelona sonrieron con el empate ente Atlético y Galatasaray porque el resultado les da oportunidad de escalar y arrebatarle el octavo lugar de la tabla a los rojiblancos que sumaron un punto cuando tenían los tres en la bolsa.

Giuliano Simeone puso por delante a los visitantes con un cabezazo dentro del área a los cuatro minutos de juego, sin embargo, no pudieron mantener la ventaja y encajaron el empate al 20 con un autogol incomprensible de Llorente quien empujó el balón a su portería cuando estaba solo y sin presión en el área chica.

El tanto sacudió al Atlético que resistió al intercambio de golpes con el conjunto turco, pero ninguno de los dos consiguió el premio mayor y terminaron llevándose un punto para resolver su futuro en la Liga de Campeones en la última jornada ante Bodø/Glimt y Manchester City.