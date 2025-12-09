Atlético de Madrid hiló su tercer triunfo con una remontada

Karla Villegas Gama

Atlético de Madrid sacó un valioso triunfo en su visita al PSV, en duelo de la Jornada 6 de la Champions League. Los ‘Colchoneros’ se impusieron 2-3 para culminar en el séptimo sitio de la tabla general.

El inicio del partido les perteneció a los locales, que rápidamente se fueron arriba en el marcador. Al minuto 10 Couhaib Driouech sirvió a Guus Til para que empujara el esférico y les diera ventaja a los neerlandeses.

Siete minutos más tarde, el propio Driouech creó otra oportunidad de peligro que Ismael Saibari no pudo concretar.

A brilliant team move by PSV is finished off by Guus Til ⚽️ pic.twitter.com/W4WtsvI0Ic — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 9, 2025

La presión e intensidad comenzaron a bajar y el ‘Atleti’ aprovechó para irse al frente y meter en aprietos a los de casa.

Al 24’ Alexander Sørloth dio el primer aviso con un potente cabezazo que se estrelló en el poste; sin embargo, Julián Álvarez no falló un pase del noruego y concretó el empate al 37’.

Los españoles se crecieron con el tanto y se lanzaron en busca de la ventaja, pero el PSV aguantó los embates.

Atlético Madrid are gifted an equalizer as Julián Alvarez takes full advantage ⚽ pic.twitter.com/X9XRovmiX1 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 9, 2025

En el complemento llegó el tan ansiado gol por conducto de Dávid Hancko, quien se encontró un balón suelto en el área y remató a quemarropa al 52’.

Los ‘Granjeros’ no pudieron sacudirse del golpe y los ‘Colchoneros’ aprovecharon para hacer el tercero al 56’ gracias a un cabezazo de Sørloth.

Dávid Hancko and Alexander Sørloth go back-to-back to complete the Atlético Madrid comeback 🇪🇸 pic.twitter.com/sDcLZ5OCrE — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 9, 2025

El juego se tornó ríspido, sobre todo en el medio campo y ninguno de los dos equipos pudo construir jugadas de peligro.

Fue hasta el 85’ que Ricardo Pepi logró el cometido, tras un pase certero de Ivan Perišić, lamentablemente, no fue suficiente para evitar lo derrota en casa.