Así quedó el calendario de la fase de liga de la Champions League

Oscar Sandoval

La Champions League reveló el calendario oficial de la fase de liga, que comenzará el 8 de septiembre en Grecia con el duelo entre AEK Atenas y LASK. La primera jornada de actividad cerrará con broche de oro con el enfrentamiento entre Real Madrid e Inter en horario estelar.

? Tuesday 8 September



Champions League opening day is set ?#UCL pic.twitter.com/F0fQoxCrWz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2026

El mejor torneo de clubes en Europa tiene todo preparado para que el balón comience a rodar. El sorteo definió los enfrentamientos, pero todavía faltaba conocer las fechas y horarios, que se hicieron oficiales este sábado.

La primera jornada se disputará el 8, 9 y 10 de septiembre. El segundo día luce imperdible con las presentaciones de Barcelona, Liverpool, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain y Arsenal.

La última jornada de la fase de liga se disputará el 27 de enero, con todos los partidos comenzando al mismo tiempo.