Karla Villegas Gama

Arsenal dejó escapar la ventaja y empató 1-1 con Borussia Dortmund en el Emirates Stadium, en la Jornada 5 de la Champions League. Los ‘Gunners’ tuvieron oportunidades para quedarse con el triunfo, pero les faltó contundencia.

Desde el silbatazo inicial, los locales tomaron el control del mediocampo y generaron peligro por las bandas.

El premio llegó rápidamente. Al minuto 10, Viktor Gyökeres tomó el balón en los linderos del área y sacó un derechazo que superó a Gregor Kobel.

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Sin embargo, Arsenal no consiguió ampliar la ventaja antes del descanso y dejó con vida a un Borussia Dortmund que reaccionó en el complemento.

Al minuto 55, Maximilian Beier recibió un pase de Joane Gadou, recortó a Gabriel y definió de zurda para igualar el marcador.

El tanto sacudió a los ‘Gunners’, que se volcaron al ataque para recuperar la ventaja, aunque también quedaron expuestos a las llegadas del conjunto alemán.

Al 68’, Kepa Arrizabalaga rechazó un disparo de Julian Ryerson y Jobe Bellingham aprovechó el rebote para mandar el balón a la red. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego.

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Arsenal volvió a la carga, pero Noni Madueke y Eberechi Eze no lograron concretar sus oportunidades.

Una de las más claras llegó al minuto 75, cuando Martin Ødegaard envió un centro que encontró solo a Gyökeres frente al arco, pero el sueco mandó su cabezazo por un costado.

La falta de contundencia volvió a pesar al 84’: Eze filtró un pase para Declan Rice, quien estrelló su disparo en la base del poste.

Con este resultado, Arsenal cayó del tercer al quinto lugar de la clasificación general, mientras que Borussia Dortmund subió cinco posiciones para ubicarse séptimo, ambos de manera provisional.