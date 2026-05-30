Arsenal intentó ganar la Champions League con un tiro a la portería de PSG

Redacción FOX Deportes

Arsenal sólo remató una vez entre los tres palos en la final de la Champions League, en el gol de Kai Havertz en el minuto 6, por los cuatro disparos de París Saint Germain que atacó en 106 ocasiones por los 26 del conjunto inglés, al que sobrepasó tanto en los pases completados, con 837 a 199, como en la posesión, 64 a 36 por ciento. A season to be proud of.



We pushed the boundaries over land and sea, and couldn't have done it without your support. Thank you, Gooners ❤️ pic.twitter.com/PfTa0I62GJ — Arsenal (@Arsenal) May 30, 2026

Las estadísticas remarcaron la proposición ofensiva del vigente campeón, ganador final en la tanda de penaltis y el repliegue defensivo de los ‘Gunners’ que redujeron la distancia en la posesión del balón y en las cifras de ataque en el segundo tiempo del encuentro, tras una primera parte más cerca de la portería de David Raya.

PSG, según los números oficiales de la UEFA, también propuso más remates, con 21 a 8. Ambos igualaron en cinco disparos bloqueados. 12 del conjunto parisino se marcharon fuera, igual que dos de su rival. Cuatro fueron a portería de PSG, tan solo uno de su oponente, que fue gol. En las paradas, David Raya computó tres. Matvei Safonov, ninguna.

Paris Saint-Germain también lanzó más córner, con 11 por 3 del bloque dirigido por Mikel Arteta, y superó ampliamente en la precisión en el pase a su contrincante, con un 92 por ciento de acierto por el 71 por ciento del Arsenal.