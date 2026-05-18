Achraf Hakimi apunta a la final de la Champions League

EFE

El lateral marroquí del PSG Achraf Hakimi volverá esta semana a los entrenamientos, tras la lesión que sufrió hace tres semanas, y apunta a ser titular con su equipo en la final de la Champions League contra el Arsenal el próximo 30 de mayo.

Así lo indica este martes el diario L'Équipe, que señala que el jugador ha respetado los plazos de recuperación de la lesión que sufrió contra el Bayern Munich el pasado 28 de abril.

El futbolista no ha forzado, pero la lesión parece menos grave de la que en otoño pasado estuvo a punto de costarle su participación en la Copa África de Naciones, que finalmente pudo disputar con Marruecos, donde alcanzó la final.

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El objetivo del marroquí sería no forzar de nuevo y solo volver para disputar la final de Budapest si está en buenas condiciones, con la voluntad de no dañar sus opciones de jugar el Mundial con su selección.

Hakimi se lesionó en la ida de la semifinal de la Champions League contra el Bayern y no pudo disputar la vuelta en Múnich, pero todo apunta a que podrá estar en la final, en la que el PSG busca su segundo trofeo consecutivo en la máxima competición continental.