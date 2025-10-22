8 años después, Chelsea vuelve a marcar 5 goles en la Champions League

Karla Villegas Gama

Chelsea se impuso 5-1 al Ajax en la Jornada 3 de la Champions League y escaló del sitio #18 de la tabla general hasta el #11.

El encuentro inició muy parejo, pero al minuto 17 todo cambió con la expulsión de Kenneth Taylor.

En la siguiente jugada Marc Guiu abrió el marcador tras una diagonal de Wesley Fofana, dejando sin oportunidad al arquero Remko Pasveer.

Ajax down to 10… and punished instantly 😳



19-year-old Marc Guiu calmly slots it home for Chelsea 🔵 pic.twitter.com/KdEemOyflz — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 22, 2025

Moisés Caicedo hizo el segundo al 27’, con un potente disparo desde fuera del área que rebotó en un defensa y terminó al fondo de las redes.

La respuesta del Ajax llegó al 33’ con un cobró desde el manchón penal de Wout Weghorst. Parecía que había esperanza para los neerlandeses, pero los locales tenían otros planes.

El asedio inglés fue en aumento y al 44’ Weghorst pasó de héroe a villano tras derribar a Enzo Fernández dentro del área. El capitán ‘Blue’ tomó el esférico y cobró con confianza para hacer el 3-1.

Antes del descanso llegó la tercera pena máxima del encuentro, luego de que Youri Baas pisara a Estêvão. EL brasileño fue el responsable de cobrar y no erró.

En el complemento, Chelsea arrancó con intensidad y al 48’ logró el quinto tanto del partido con un disparo de Tyrique George.

Los ‘Blues’ tuvieron oportunidades claras para ampliar la ventaja, pero Pasveer fue figura y le negó todas las opciones.

La última vez que Chelsea consiguió cinco goles en la Champions League fue ante Qarabag (6-0) en la fase de grupos de la 2017/18.