Redacción FOX Deportes
Vincent Kompany, hospitalizado tras sufrir un desmayo
Bayern Munich confirmó que el técnico está estable, pero estará varias semanas de baja
Vincent Kompany permanece hospitalizado y se encuentra estable después de sufrir un desmayo durante un entrenamiento del equipo filial de Bayern Munich. El técnico belga estará varias semanas de baja, según confirmó el director deportivo del club, Max Eberl.
El entrenador de 40 años había presentado síntomas de una infección viral durante los últimos días, situación que le impidió dirigir algunas sesiones de entrenamiento. Eberl aseguró que el conjunto 'Bávaro' dará prioridad a su recuperación y esperará los resultados médicos antes de establecer una posible fecha de regreso.
“Primero tenemos que averiguar de qué se trata y luego discutiremos con calma cuál será el tiempo de recuperación”, declaró Eberl ante los medios de comunicación en Múnich. “No estamos hablando de días, sino de semanas. Todos debemos tenerlo claro”.
Aaron Danks asumirá provisionalmente la dirección del primer equipo y estará en el banquillo para enfrentar a Freiburg. El auxiliar explicó que mantuvo contacto con Kompany, aunque únicamente para interesarse por su estado de salud.
La ausencia de Kompany llega en un momento importante para Bayern Munich, que lidera la Bundesliga con 14 puntos después de seis jornadas, por delante de Borussia Dortmund gracias a la diferencia de goles. Freiburg aparece en la tercera posición, apenas una unidad por detrás, por lo que Danks tendrá el reto de mantener a los de Baviera en la cima mientras el entrenador continúa con su recuperación.
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