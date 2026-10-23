Vincent Kompany, hospitalizado tras sufrir un desmayo

Redacción FOX Deportes

Vincent Kompany permanece hospitalizado y se encuentra estable después de sufrir un desmayo durante un entrenamiento del equipo filial de Bayern Munich. El técnico belga estará varias semanas de baja, según confirmó el director deportivo del club, Max Eberl.

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“The good news is he's stable. I spoke with him last night, with his wife too. It wasn't a nice moment for all of us, he collapsed on the pitch yesterday and will spend a few more days in hospital… pic.twitter.com/kbrAC7LhH6 — FC Bayern (@FCBayernEN) October 24, 2026

El entrenador de 40 años había presentado síntomas de una infección viral durante los últimos días, situación que le impidió dirigir algunas sesiones de entrenamiento. Eberl aseguró que el conjunto 'Bávaro' dará prioridad a su recuperación y esperará los resultados médicos antes de establecer una posible fecha de regreso.

“Primero tenemos que averiguar de qué se trata y luego discutiremos con calma cuál será el tiempo de recuperación”, declaró Eberl ante los medios de comunicación en Múnich. “No estamos hablando de días, sino de semanas. Todos debemos tenerlo claro”.

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“We spoke briefly last night and I made it clear that we weren't talking about football, it was just about making sure he's okay. The football operations are in our hands now. We'll try to help the… pic.twitter.com/h9sq0PmRvd — FC Bayern (@FCBayernEN) October 24, 2026

Aaron Danks asumirá provisionalmente la dirección del primer equipo y estará en el banquillo para enfrentar a Freiburg. El auxiliar explicó que mantuvo contacto con Kompany, aunque únicamente para interesarse por su estado de salud.

La ausencia de Kompany llega en un momento importante para Bayern Munich, que lidera la Bundesliga con 14 puntos después de seis jornadas, por delante de Borussia Dortmund gracias a la diferencia de goles. Freiburg aparece en la tercera posición, apenas una unidad por detrás, por lo que Danks tendrá el reto de mantener a los de Baviera en la cima mientras el entrenador continúa con su recuperación.