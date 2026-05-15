Stuttgart a la Champions League; St. Pauli al descenso en la Bundesliga

Redacción FOX Deportes

Stuttgart acompañará a Bayern Munich, Borussia Dortmund y a RB Leipzig en la próxima Champions League tras empatar 2-2 ante Eintracht y favorecido por la derrota del Hoffenheim por 4-0 ante el Borussia Mönchengladbach y el empate del Bayer Leverkusen ante Hamburgo.

⏹️ Full-time in Frankfurt! VfB secure a hard-earned point vs. Eintracht to finish fourth and consequently book a berth in next season's @ChampionsLeague - great season, lads!! 🤍❤️👏#VfB | #SGEVfB | 2-2 pic.twitter.com/ymmoVVpWwK — VfB Stuttgart_int (@VfB_int) May 16, 2026

Hoffenheim y el Leverkusen jugarán la Europa League, mientras que el Freiburg, que goleó al Leipzig por 4-1, se aseguró la participación en la Conference League, aunque, si ganara la final de la Europa League ante Aston Villa, jugaría la Liga de Campeones.

Heidenheim, que perdió por 0-2 ante Mainz y el St. Pauli, que cayó por 1-3 ante el Wolfsburg, descienden a la segunda división.

Wolfsburg tendrá que ganarse la permanencia en un duelo a doble partido contra el tercero de la segunda Bundesliga.