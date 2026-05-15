Redacción FOX Deportes
Stuttgart a la Champions League; St. Pauli al descenso en la Bundesliga
Stuttgart terminó la temporada en el cuarto lugar de la Bundesliga
Stuttgart acompañará a Bayern Munich, Borussia Dortmund y a RB Leipzig en la próxima Champions League tras empatar 2-2 ante Eintracht y favorecido por la derrota del Hoffenheim por 4-0 ante el Borussia Mönchengladbach y el empate del Bayer Leverkusen ante Hamburgo.
Hoffenheim y el Leverkusen jugarán la Europa League, mientras que el Freiburg, que goleó al Leipzig por 4-1, se aseguró la participación en la Conference League, aunque, si ganara la final de la Europa League ante Aston Villa, jugaría la Liga de Campeones.
Heidenheim, que perdió por 0-2 ante Mainz y el St. Pauli, que cayó por 1-3 ante el Wolfsburg, descienden a la segunda división.
Wolfsburg tendrá que ganarse la permanencia en un duelo a doble partido contra el tercero de la segunda Bundesliga.
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