Redacción FOX Deportes
RB Leipzig confirmó a Martín Demichelis como su nuevo entrenador
Demichelis firmó un contrato hasta 2028 con el conjunto alemán
RB Leipzig hizo este lunes oficial el fichaje de Martín Demichelis como nuevo entrenador, para suceder a Ole Werner quien fue cesado tras una temporada, pese a haber alcanzado la clasificación a la Liga de Campeones.
"Con Martín Demichelis tendremos un entrenador que como jugador y entrenador ha tenido experiencias a alto nivel en Europa, Sudamérica y América del Norte", dijo el gerente deportivo del Leipzig, Marcel Schäfer.
Demichelis, procedente de Mallorca, firmó con el club alemán hasta 2028.
"Este perspectiva internacional compagina muy bien con la perspectiva global del RB Leipzig", agregó.
Demichelis había asumido al Mallorca en febrero pasado y no pudo evitar el descenso del club balear. El Leipzig a aprovechando una cláusula de rescisión para fichar al preparador argentino.
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