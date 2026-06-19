RB Leipzig confirmó a Martín Demichelis como su nuevo entrenador

Redacción FOX Deportes

RB Leipzig hizo este lunes oficial el fichaje de Martín Demichelis como nuevo entrenador, para suceder a Ole Werner quien fue cesado tras una temporada, pese a haber alcanzado la clasificación a la Liga de Campeones.

¡Bienvenido, Micho! 👋



RB Leipzig have appointed Martín Demichelis as their new head coach. The 45-year-old Argentinian has signed a contract with the Red Bulls until 30th June 2028 ✍️



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"Con Martín Demichelis tendremos un entrenador que como jugador y entrenador ha tenido experiencias a alto nivel en Europa, Sudamérica y América del Norte", dijo el gerente deportivo del Leipzig, Marcel Schäfer.

Demichelis, procedente de Mallorca, firmó con el club alemán hasta 2028.

Martín Demichelis on his new challenge at RB Leipzig 🗣️ pic.twitter.com/BTzWmFgmN0 — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) June 22, 2026

"Este perspectiva internacional compagina muy bien con la perspectiva global del RB Leipzig", agregó.

Demichelis había asumido al Mallorca en febrero pasado y no pudo evitar el descenso del club balear. El Leipzig a aprovechando una cláusula de rescisión para fichar al preparador argentino.