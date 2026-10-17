Oscar Sandoval
Martín Demichelis, contra las cuerdas en RB Leipzig
El argentino se jugaría su continuidad en una semana clave para el conjunto alemán
La goleada sufrida ante Bayern Munich reavivó las críticas y las dudas sobre Martín Demichelis, quien no ha conseguido los resultados esperados al frente del RB Leipzig. La directiva comenzaría a evaluar la continuidad del técnico argentino después de un inicio de temporada marcado por la irregularidad.
Leipzig terminó la temporada pasada en la tercera posición de la Bundesliga y apostó por Demichelis para encabezar su nuevo proyecto. Sin embargo, los resultados no han acompañado al estratega después de seis jornadas y los seis goles recibidos ante Bayern Munich aumentaron la presión sobre su futuro.
Los ‘Toros Rojos’ ocupan la séptima posición con nueve puntos, producto de tres victorias y tres derrotas. Demichelis afrontará una semana que podría resultar decisiva para su continuidad, con compromisos ante Real Madrid en la Champions League y Elversberg en la Bundesliga.
El técnico se juega mucho más que seis puntos en los próximos partidos. Una derrota en el Santiago Bernabéu aumentaría la presión y un nuevo tropiezo ante Elversberg podría comprometer seriamente su continuidad.
El argentino llegó para mantener a Leipzig entre los protagonistas del futbol alemán, pero ahora tendrá que demostrar que es el indicado para sacar adelante el proyecto.
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