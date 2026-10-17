Martín Demichelis, contra las cuerdas en RB Leipzig

Oscar Sandoval

La goleada sufrida ante Bayern Munich reavivó las críticas y las dudas sobre Martín Demichelis, quien no ha conseguido los resultados esperados al frente del RB Leipzig. La directiva comenzaría a evaluar la continuidad del técnico argentino después de un inicio de temporada marcado por la irregularidad.

Leipzig terminó la temporada pasada en la tercera posición de la Bundesliga y apostó por Demichelis para encabezar su nuevo proyecto. Sin embargo, los resultados no han acompañado al estratega después de seis jornadas y los seis goles recibidos ante Bayern Munich aumentaron la presión sobre su futuro.

Los ‘Toros Rojos’ ocupan la séptima posición con nueve puntos, producto de tres victorias y tres derrotas. Demichelis afrontará una semana que podría resultar decisiva para su continuidad, con compromisos ante Real Madrid en la Champions League y Elversberg en la Bundesliga.

El técnico se juega mucho más que seis puntos en los próximos partidos. Una derrota en el Santiago Bernabéu aumentaría la presión y un nuevo tropiezo ante Elversberg podría comprometer seriamente su continuidad.

El argentino llegó para mantener a Leipzig entre los protagonistas del futbol alemán, pero ahora tendrá que demostrar que es el indicado para sacar adelante el proyecto.