Marie-Louise Eta hará historia con Union Berlin en la Bundesliga

Oscar Sandoval

Union Berlin dio a conocer que Marie-Louise Eta estará al frente del equipo hasta final de temporada. La estratega hará historia al convertirse en la primera mujer que entrena un equipo de la Bundesliga y la primera en tomar las riendas de un club de las cinco grandes ligas de Europa.

+++ Union trennt sich von Steffen #Baumgart +++



Cheftrainer Steffen Baumgart sowie die Co-Trainer Danilo #deSouza und Kevin #McKenna wurden am heutigen Sonnabend freigestellt.



"Den Dreien gilt unser Dank für die geleistete Arbeit, der wir den sicheren Klassenerhalt in der… pic.twitter.com/ovDVhpJUwx — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 11, 2026

Eta se ocupará de entrenar al conjunto berlinés e intentará mantener al equipo en la primera división, hoy está siete puntos por encima de la zona de promoción y tiene todo para lograr la permanencia.

"Me alegro de que el club me confíe esta tarea. Una fortaleza del Union ha sido y sigue siendo que en una situación así junta todas las fuerzas de forma conjunta. Y por supuesto estoy convencida de que con el equipo lograremos los puntos necesarios", declaró Eta en un comunicado.

Eta quien es la primera mujer en la historia que asume la dirección técnica de un equipo masculino en la Bundesliga, debutará la próxima jornada al frente de Union Berlin ante Werder Bremen.