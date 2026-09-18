¿Hace cuánto que Borussia Dortmund no era líder de la Bundesliga?

Oscar Sandoval

Borussia Dortmund comenzó la temporada con paso perfecto: cuatro triunfos en cuatro partidos para igualar por cuarta ocasión el mejor inicio de campaña de su historia en la Bundesliga y una victoria más permitiría al equipo establecer una nueva marca en el curso 2026/27.

Borussia Dortmund venció a Stuttgart y es líder de la Bundesliga

Dortmund ha estado a la caza del Bayern Munich, pero no ha logrado conquistar el futbol alemán desde 2012. Esta temporada aprovechó el primer tropiezo del conjunto ‘Bávaro’ para convertirse en líder por primera vez desde 2023.

Tuvieron que pasar 1,212 días para que los de amarillo y negro regresaran a lo más alto de la Bundesliga. El recuerdo de aquel liderato no es grato para Dortmund, que perdió el título en la última jornada después de empatar ante Mainz y terminar igualado en puntos con Bayern Munich.

Borussia Dortmund buscará firmar el mejor inicio de temporada de su historia cuando reanude la actividad tras el parón internacional y reciba al Werder Bremen, rival ante el que registra cinco victorias y dos empates en sus últimos enfrentamientos de liga.