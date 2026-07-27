Edin Dzeko jugará un año más con Schalke y volverá a la Bundesliga

Oscar Sandoval

Schalke regresará a la Bundesliga después de tres temporadas en la segunda división y lo hará con Edin Dzeko como uno de los referentes de su proyecto. El bosnio que llegó durante el mercado invernal, aportó goles y ayudó al equipo a conseguir el ascenso.

Uno de los clubes con mayor tradición del futbol alemán volverá a la máxima categoría como campeón y con un atacante de experiencia para afrontar la lucha por la permanencia.

Florian Plettenberg informó a través de su cuenta de X que Dzeko y Schalke alcanzaron un “acuerdo total” para renovar el contrato del delantero por una temporada. El periodista alemán añadió que el futbolista de 40 años realizará “los reconocimientos médicos el domingo y el lunes”.

Dzeko que fue uno de los protagonistas del ascenso al marcar seis goles en 11 partidos, seguirá liderando el ataque de un equipo que necesitará su experiencia y capacidad goleadora para mantenerse en la Bundesliga.