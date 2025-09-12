Borussia Dortmund toma ritmo en la Bundesliga

Redacción FOX Deportes

Tras el dubitativo inicio de temporada, Borussia Dortmund aceleró su paso en la Bundesliga y logró ante Heidenheim, una convincente victoria de 2-0 y la segunda seguida, que le instala en la parte alta de la clasificación en la tercera jornada.

El cuadro del croata Niko Kovac, que empató en el primer encuentro contra el St. Pauli y ganó el segundo al Wolfsburgo, aprovechó los contratiempos en los que se encontró su rival que a los 22 minutos se quedó con diez jugadores por la expulsión del delantero georgiano Bidi Zivzivadze por una dura entrada a Felix Nmecha.

El cuadro local de Frank Schmidt, que ya había perdido sus dos partidos, contra el Wolfsburgo y el Leipzig, solo resistió media hora. Un centro bombeado al área de Julian Ryerson fue rematado de cabeza, a pocos metros de la portería, por el guineano Serhou Guirassy.

Fun fact: Guirassy is the best 9️⃣ in the world.



September 13, 2025

Y en el añadido de la primera parte, fue una gran acción de Karim Adeyemi la que propició el segundo tanto visitante. Se quedó solo ante la portería local después de sortear a su marcador y envió la pelota a Maximilian Beier que solo tuvo que empujarla a puerta vacía.

Dortmund se sitúa, con dos victorias y un empate, en la parte alta de la tabla, junto al Wolfsburgo.