Oscar Sandoval

Vincent Kompany está de vuelta y Bayern Munich recupera a su entrenador para la reanudación de la Bundesliga. El conjunto ‘Bávaro’ confirmó que el técnico belga estará al frente del equipo en el próximo compromiso y comparecerá ante los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa al encuentro de la jornada 10.

Back and ready for Friday ? pic.twitter.com/o3UZTPqUFX — FC Bayern (@FCBayernEN) November 18, 2026

Kompany recibió el alta médica después de varias semanas de recuperación tras sufrir un desmayo atribuido al exceso de trabajo. El entrenador estuvo hospitalizado y Aaron Danks tomó las riendas del equipo durante cinco partidos, con un balance de cuatro victorias y un empate.

El técnico belga se reincorporó a la dinámica del primer equipo y dirigió los entrenamientos a lo largo de la semana para preparar su regreso al banquillo. Kompany volverá a estar al frente del campeón en el Allianz Arena y ofrecerá la conferencia de prensa previa al compromiso, marcando el final de una ausencia que lo mantuvo alejado de la actividad durante varias semanas.

Bayern Munich afrontará una nueva jornada con el liderato de la Bundesliga en juego. El conjunto ‘Bávaro’ comparte la cima con Borussia Dortmund y ambos buscarán dar un golpe de autoridad para quedarse con el primer lugar en solitario y marcar diferencias en una pelea por el título que no da tregua.