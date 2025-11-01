Bayern Munich, otra vez, es su propio rival en la Bundesliga

Oscar Sandoval

Bayern Munich recuperó el trono de la Bundesliga después de la histórica temporada de Bayer Leverkusen que cortó su hegemonía de 11 campeonatos en fila, el proyecto con Vincent Kompany está en su mejor momento y es su propio rival en el futbol alemán.

El inicio inmaculado del campeón después de 10 jornadas lo coloca como el rival a vencer en la Bundesliga, además de que todo se ha puesto a su favor para encaminarse a un nuevo título porque sus principales adversarios tienen otras prioridades esta campaña.

RB Leipzig y Bayer Leverkusen comenzaron un nuevo proyecto y no lo han hecho mal en un inicio, pero su principal objetivo es quedar entre los primeros cuatro. Los ‘Toros Rojos’ ocupan el segundo lugar de la tabla y están a seis puntos del conjunto ‘Bavaro’, sin embargo, tienen otra meta.

Borussia Dortmund ocupa el tercer puesto y siete unidades lo separan del líder que registra nueve victorias y un empate, que sigue invicto y marcha a otro ritmo sabiendo que depende de sí mismo.