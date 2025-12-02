Bayern Munich buscará irse invicto al parón invernal de la Bundesliga

Oscar Sandoval

Bayern Munich es capaz de igualar y romper todos los récords que hay en la Bundesliga, sin embargo, hay uno que desde hace dos temporadas es un objetivo y es que el título invicto de Bayer Leverkusen dejó huella en el futbol alemán.

🔝 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗙𝗖 𝗕𝗔𝗬𝗘𝗥𝗡 𝗙𝗔𝗡𝗦!! 🍀 pic.twitter.com/fEXQBodBui — FC Bayern (@FCBayernEN) December 8, 2025

El conjunto ‘Bávaro’ buscará este año coronarse sin perder e intentará superar la cifra de los 100 puntos para imponer una nueva marca que deje atrás la histórica campaña de ‘Las Aspirinas’ que levantaron el plato de campeón con en 2024 con 90 unidades.

Bayern acumula 13 partidos de liga sin perder con 12 triunfos y un empate, solo Union Berlin ha sido capaz de sumar ante el líder que cerrará la actividad en este 2025 con dos partidos que en el papel no deberían causarle problemas para irse al parón invernal invicto.

Heidenheim que ocupa la posición 16 de la tabla y Mainz que es el último lugar de la competencia no parecen ser rivales que vayan a complicar al ‘Gigante de Baviera’ que podría cerrar el año invicto e ilusionado con un 2026 lleno de éxitos.