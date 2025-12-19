Bayer Leverkusen gana de visita y se mete al top 3 de la Bundesliga

EFE

Con una remontada en cuatro minutos asentada con los goles de Martin Terrier y el checo Patrik Schick en un acelerón previo al descanso, el Bayer Leverkusen aprovechó el bache del RB Leipzig para desplazarlo del podio de la Bundesliga.

La inspiración visitante dio la vuelta al gol inicial de Caver Schlager y que el conjunto de Ole Werner no supo mantener.

El Leipzig se quedó sin récord. Junto al Barcelona el único que tenía pleno de victorias en su campo en las grandes ligas europeas, sucumbió a un paso de igualar su registro de siete victorias consecutivas en el Red Bull Arena.

Pero fue superado por el Bayer Leverkusen que recuperó cierto aire de antaño y empieza a acumular victorias. La conseguida ante el Leipzig que lleva al tercer lugar, solo por detrás del Borussia Dortmund y del intratable Bayern Munich. Su rival, segundo antes de iniciar la jornada, cae al cuarto puesto.

El Leipzig tuvo las mejores ocasiones impulsado por un arranque prometedor. Tidiam Gomis y Willi Orban pudieron anotar. Faltó acierto y Mark Flekken que desbarató la ocasión.

Aún así, en esa dinámica, tomó ventaja en el minuto 35 cuando Schlager recibió un pase de Christoph Baumgartner en la frontal y se hizo un hueco y llevó el balón a la red.

A la pausa navideña por la puerta grande 🙌



🔙 #RBLB04 | #SomosBayer04 🖤❤️ pic.twitter.com/FpGAhkwqlo — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) December 20, 2025

Espabiló ahí el Leverkusen que aceleró poco antes del intermedio. En el 40’, un gran pase de Arthur desde la derecha fue rematado de cabeza por Martin Terrier y cuatro después, Schick ejerció de gran goleador. Aprovechó el balón recibido de Nathan Tella y ejecutó un zapatazo dentro del área que batió otra vez a Peter Gulacsi.

El Leipzig buscó el empate después. Lo tuvo cerca en la segunda mitad en dos ocasiones de Conrad Harder que desbarató Flekken. Hasta que en un contraataque, en el añadido, Montrell Culbreath sentenció el choque y disipó las dudas.