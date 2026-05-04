Este año marcará el final para Amanda Serrano

Héctor Cantú

El mundo del boxeo perderá a una de sus principales exponentes de los últimos años cuando Amanda Serrano anuncie el final de su brillante carrera.

Previo a su combate del próximo fin de semana ante Cheyenne Hanson, donde defenderá su título mundiales en la división de los pluma por parte de la Organización Mundial de Boxeo.

Amanda Serrano libra batalla sangrienta y logra el título indiscutido

“He peleado como profesional durante 17 años, he peleado contra grandes rivales y en las plataformas más espectaculares. Creo que es momento de decir adiós”, detalló Serrano en entrevista para la televisión deportiva de los Estados Unidos.

Hasta el momento, Serrano ha realizado 54 peleas profesionales e intentará salir avante en su primera defensa del título mundial luego de haber sido destronada de sus cinturones de los superligeros por Katie Taylor.

Una vez que ponga fin a su carrera, Serrano se mantendrá cercana al boxeo como impulsora del boxeo femenil a nivel internacional y en su país.