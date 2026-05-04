Publicación: jueves 28 de mayo de 2026

Héctor Cantú

Este año marcará el final para Amanda Serrano

La boricua, determinada a 'colgar los guantes' en este 2026

El mundo del boxeo perderá a una de sus principales exponentes de los últimos años cuando Amanda Serrano anuncie el final de su brillante carrera.

Previo a su combate del próximo fin de semana ante Cheyenne Hanson, donde defenderá su título mundiales en la división de los pluma por parte de la Organización Mundial de Boxeo.

Amanda Serrano libra batalla sangrienta y logra el título indiscutido

La puertorriqueña Amanda Serrano se convirtió en campeona indiscutida en la división de los pesos pluma.
Derrotó a la mexicana Erika Cruz por decisión unánime con tarjetas 98-92, 98-92 y 97-93 para quedarse con el título que le faltaba.
En juego estuvo la fajilla de la Asociación Mundial de Boxeo de la división
Fue una batalla dura y sangrienta que no tuvo espacio para respetos entre las dos boxeadoras. Desde el primer episodio intercambiaron metralla.
Un choque de cabezas le produjo un sangrado severo a la mexicana en el tercer episodio
Ambas peleadoras superaron los 900 golpes lanzados en los 10 episodios que duró el combate
Serrano terminó por imponerse, con mejor forma, en los rounds 3, 7 y 9.
Al final del combate subió al ring Katie Taylor, otra campeona indiscutida
Se habla de que el choque siguiente será entre ambas peleadoras a mediados de año.

“He peleado como profesional durante 17 años, he peleado contra grandes rivales y en las plataformas más espectaculares. Creo que es momento de decir adiós”, detalló Serrano en entrevista para la televisión deportiva de los Estados Unidos.

Hasta el momento, Serrano ha realizado 54 peleas profesionales e intentará salir avante en su primera defensa del título mundial luego de haber sido destronada de sus cinturones de los superligeros por Katie Taylor.

Una vez que ponga fin a su carrera, Serrano se mantendrá cercana al boxeo como impulsora del boxeo femenil a nivel internacional y en su país.

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