Escalofriante; así luce la mejilla de Jake Paul

Héctor Cantú

Jake Paul ha tenido que pasar Navidad en el hospital y con dolores agudos durante su proceso de recuperación de la doble fractura en la mandíbula que le propinó Anthony Joshua en su última batalla.

El polémico boxeador ha subido una escalofriante imagen a sus redes sociales donde se ven las huellas de la batalla: la mejilla izquierda, la que recibió el brutal derechazo de Anthony Joshua, absolutamente amoratada e inflamada.

Copyright: Captura del video publicado por Jake Paul

Al mismo tiempo, Paul ha enviado un mensaje para todos sus seguidores, notificando que las lesiones no han sido mayores.

“Dios es bueno. Con la mandíbula rota, pero el cerebro y la espina sin problemas. Nunca había estado tan motivado. Feliz Navidad a todos alrededor del Mundo”, escribió Paul.

De acuerdo a las cifras, la pelea entre Anthony Joshua y Jake Paul habría sido vista por más de 33 millones de usuarios en una plataforma que trasmitió el combate vía streaming.