Danny 'Swift' García y su choque ante un peleador 'muy gallo'

Héctor Cantú

Danny ‘Swift’ García, uno de los máximos referentes del boxeo mundial en la división de los welter, tendrá una nueva batalla por librar cuando mida fuerzas ante Daniel ‘El Gallo’ González en pelea a celebrarse en Brooklyn.

García sabe que aunque no hay ningún título de por medio, esta pelea debe ser considerada con toda la seriedad del mundo, pues su oponente será un duro rival que le pondrá las cosas muy complicadas sobre la lona.

Danny 'Swift' García, en perfecta forma para su pleito de este sábado

“El campamento ha sido muy bueno. Me siento más que listo. Esta no será una pelea de atajos ni de puntos clave, debemos tomar el pleito con toda la seriedad del mundo y mirarlo como si fuera una pelea de campeonato”, detalló en entrenamiento público previo a su combate.

‘Swift’ también reveló que González ya había estado en la lista de posibles oponentes por sus características boxísticas y físicas.

“Danny González es alguien que ya teníamos en el radar y se ha gnado esta oportunidad. Algunos no llegan a tener esta oportunidad y he considerado que él se la ha ganado. Pero saldré con todo a ganar, pues quiero ser recordado como alguien que peleó contra todos y que nunca se rindió”, agregó.

Para ‘El Gallo’ esta es una recompensa para todo el trabajo realizado durante 20 años. Una oportunidad que ha llegado en un momento perfecto para demostrar la madera boxística de la que está hecho.